„Manchen ist ar nichts mehr heilig“: Madonnenfigur in Kronau zerstört

Fassungslos ist der Vorsitzende des Heimatvereines Kronau, der sich um den Bildstock gekümmert hat. Die Madonna ist Teil des „Kleinen Bildes“ in den Feldern.

Unbekannte haben in Kronau eine Madonnenfigur zerstört. Wie die Gemeinde mitteilt, handelt es sich um das sogenannte „Kleine Bild“, ein prägnantes Kronauer Kleindenkmal in den Feldern. Es steht auf halben Weg zwischen dem Ort und der Autobahn.

Wer dafür verantwortlich ist und wann der Vandalismus passiert ist, ist unbekannt. In der Pressemitteilung aus Kronau ist von einer „besonders verwerflichen Vandalismus-Dimension“ die Rede.

Josef Wittek, Vorsitzender des Heimatvereins Kronau, der sich um den Bildstock kümmert, sei fassungslos gewesen und den Tränen nahe, heißt es weiter. Hinweisgeber war eine Kronauer Familie, die sich im Rathaus gemeldet hatte. Wittek wurde daraufhin umgehend informiert.

„Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Mensch ganz offensichtlich aus purer Lust am Kaputtmachen, Hand an eine Madonnenstatue legt. Manchen Zeitgenossen ist scheinbar gar nichts mehr heilig“, so die Botschaft aus Kronau.

Zeugen gesucht Der Heimatverein Kronau sowie die Gemeindeverwaltung seien sehr an der Aufklärung des Sachverhaltes interessiert und bitten um sachdienliche Hinweise. Telefon: Gemeindeverwaltung unter (07253) 9402-0 oder auch an das Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon (07253) 8026-0