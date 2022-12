So lief die Stammzellenspende von Vincent Lang aus Kronau ab

Auf www.dkms.de wird darüber informiert, dass weltweit alle 27 Sekunden, in Deutschland alle 12 Minuten, ein Mensch die Diagnose Blutkrebs erhält. Gemeint sind „verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Blutzellen entarten und sich unkontrolliert vermehren“. Dabei werden vor allem die Leukämien, die Lymphome und die Myelome unterschieden. Für viele Patienten sei eine Stammzellenspende die einzige Überlebenschance. Mit 90 Prozent komme die periphere Stammzellenentnahme am häufigsten zum Einsatz. Dabei werden die Stammzellen aus dem Blut des Spenders gewonnen. In 10 Prozent der Fälle werde eine Knochenmarkspende vorgenommen. Dies geschieht in einer zertifizierten Entnahmeklinik, wo unter Vollnarkose circa fünf Prozent des Gesamtknochenmarks als Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkann entnommen wird. Die Regeneration des Spender-Knochenmarks dauere nur wenige Wochen.

Die DKMS ist eine internationale, gemeinnützige Organisation, bei der mehr als 11,5 Millionen Spender registriert sind und die bisher über 100.000 Stammzellenspenden ermöglichen konnte.