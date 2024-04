Am Dienstagabend stand Philipp Ahouansou wieder einmal für die Rhein-Neckar Löwen auf der Platte. Zum 32:29-Sieg der Kronauer im Viertelfinal-Hinspiel der European League gegen Sporting Lissabon steuerte der 22-Jährige zwei Tore bei.

Nun steht fest: Es war einer der letzten Auftritte Ahouansous im Löwen-Trikot gewesen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird Ahouansou im Sommer zum Bundesliga-Konkurrenten HSG Wetzlar wechseln.

„Ich bin den Löwen sehr dankbar für alles, was ich hier erleben, lernen und für mein weiteres Handballerleben mitnehmen durfte“, wird der Rückraumspieler in der Löwen-Mitteilung zitiert.

Ahouansou spielte bereits in der B-Jugend für die Löwen

Ahouansou spielte fast sieben Jahre lang für die Badener, für die er bereits in der B-Jugend auflief und bei denen er später den Sprung zum Profi schaffte. Inzwischen hat der gebürtige Hanauer mehr als 100 Bundesliga-Spiele für die Löwen absolviert.

Schon seit Längerem war bekannt gewesen, dass die HSG Wetzlar ein Auge auf Ahouansou geworfen hatte. Zuletzt sorgte ein Bericht der Bild für Wirbel, wonach Ahouansou beim Arbeitsgericht Mannheim Klage gegen seinen aktuellen Club eingereicht haben soll. Hintergrund sollen die Modalitäten in seinem Vertrag gewesen sein, der ursprünglich bis Sommer 2025 datiert war.

Für Löwen-Geschäftsführerin Kettemann „die sportlich beste Lösung“

Bereits Ahouansous Einwechslung am Dienstagabend ließ darauf schließen, dass sich die Parteien offenbar geeinigt haben. „Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Transfer die sportlich beste Lösung für alle Beteiligten gefunden haben“, erklärte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann denn auch am Mittwoch.

In dieser Saison saß Ahouansou bei den Löwen meist nur auf der Bank – wenn er überhaupt spielen konnte. Vergangenen Oktober zog er sich eine Verletzung am Syndesmoseband zu und fiel bis in die Rückrunde hinein aus.

Sein künftiger Trainer in Wetzlar ist für Ahouansou kein Unbekannter. Frank Carstens kennt er aus seiner Zeit bei GWD Minden. Für die Ostwestfalen spielte Ahouansou auf Leihbasis in der Spielzeit 2022/23.