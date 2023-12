Erfolgstrainer und Nachwuchskoordinator Daniel Haase wird die Rhein-Neckar Löwen verlassen. Wie die Löwen bekannt gaben, wird er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Der gebürtige Essener sucht eine neue Herausforderung als Handballtrainer. „Die sechs Jahren bei den Junglöwen haben mich geprägt und sind eine wichtige Phase in meinem Berufsleben“, sagt Daniel Haase.

Derzeit ist Haase Trainer der U19 und leitet das Nachwuchsleistungszentrum in Kronau. Der 41-Jährige ist seit 2018 bei den Löwen tätig, nachdem er zuvor bereits im Nachwuchsbereich von TuSEM Essen tätig war.

Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen zu Titel geführt

Unter Haase wurde die Junglöwen in der vergangenen Saison deutscher Vizemeister. 2021 gewannen sie die deutsche Meisterschaft. Mit seinem Team ist er stets „Stammgast“ in der Endrunde um den bundesweit so begehrten Titel. . „Mich macht es besonders stolz, wie sich Jungs bei uns entwickelt haben – sowohl im handballerischen, aber auch im persönlichen Bereich“, sagt der U19-Trainer

Auch in dieser Saison spielen die Junglöwen wieder um die Meisterschaft mit. „Bis zum Ende werde ich bei den Junglöwen alles einbringen, damit wir möglichst erneut deutscher Meister werden“, sagt Haase.

Erfolgreiche Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum in Kronau

Für seine Arbeit im Nachwuchsbereich wurde er nach der Spielzeit 2021/22 zum Nachwuchstrainer der Saison von der Handball-Bundesliga (HBL) ausgezeichnet. Eine Bestätigung seiner höchst professionellen Einstellung, sympathischen wie direkten Art und der besonderen Fähigkeit aus Talenten Profis zu formen. Im Nachwuchsleistungszentrum ist er für das inhaltliche Konzept verantwortlich und hat die Strukturen maßgeblich mit aufgebaut.

„Er hat uns als Nachwuchskoordinator und Trainer der U19 auf ein neues Level gehoben und maßgeblichen Anteil am erfolgreichsten Junglöwen-Jahr 2022, als wir mit der A- und B-Jugend die Deutsche Meisterschaft gefeiert haben“, sagt Rolf Bechtold, Sportlicher Leiter der Junglöwen. „Ich kann absolut nachvollziehen, dass er nun den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen möchte“, fügt er an.

Jugendspieler zu Profis geformt

Die heutigen Löwen-Profis Philipp Ahouansou, Lion Zacharias und David Späth, der es mittlerweile bis in die A-Nationalmannschaft schaffte, hat er ebenso begleitet und gefördert, wie etliche weitere Handballer, die nun in der Ersten und Zweiten Bundesliga agieren. Darunter sind unter anderem auch Luca Witzke, Nationalspieler vom SC DHfK Leipzig, und Noah Beyer, Bundesligaprofi beim Bergischen HC.

„Die frühzeitige Entscheidung gibt Daniel und uns die Chance, die weitere Zukunftsplanung für die Zeit ab der Saison 2024/25 nun völlig unaufgeregt anzugehen“, sagt Bechtold.