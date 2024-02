In der Aktionswoche erhalten alle Paare, die sich an der Schlosskasse einen Kuss geben, freien Eintritt.

Das Schloss Bruchsal und das Residenzschloss Rastatt nehmen zum Beispiel von Dienstag, 13. Februar, bis Freitag, 16. Februar, an der Aktion teil.

2024 wird der Kuss bei den Staatlichen Schlössern und Gärten wieder zur süßen Währung: Rund um den Valentinstag heißt es „Küss mich! Im Schloss“.

Am Oberrhein können Paare gleich zwei Kulturschätze kostenlos entdecken: In Schloss Bruchsal erhalten alle Paare, die sich an der Schlosskasse küssen, freien Eintritt in die prachtvollen Festsäle und die kostbar eingerichteten Räume des Hauptgeschosses.

Kostenlose Führung in Rastatt

Außerdem ist mit dem Schlossticket der Besuch des Deutschen Musikautomaten-Museums und des Museums der Stadt Bruchsal möglich. Wer sich im Residenzschloss Rastatt küsst, erhält eine kostenlose Führung durch die barocken Schlossräume und kann auch das Wehrgeschichtliche Museum besuchen.

Die Rundgänge starten dienstags bis sonntags von 10.00 bis 15.00 Uhr stündlich. Bei der Planung des Besuchs ist zu beachten, dass die Schlösser in Bruchsal und Rastatt montags geschlossen sind. Bei Eintritten inklusive Führung ist dieser nur nach Verfügbarkeit möglich.

Ein Kuss an der Kasse als Eintrittskarte

Bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg wird der Valentinstag 2024 zum achten Mal mit „Küss mich! Im Schloss“ gefeiert: Die Aktion findet in den Schlössern von Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim, Bruchsal, Rastatt, Ludwigsburg, Weikersheim und Mergentheim statt.

Externer Inhalt von Instagram

Alle, die ihr Foto vor einem der Schlösser bis zum 20. Februar unter #KüssmichimSchloss hochladen, nehmen außerdem an einer Verlosung teil.

Als Gewinn warten entweder ein Candle-Light-Dinner für zwei Personen auf Schloss Heidelberg oder zwei Tickets für ein Open-Air-Konzert in einem der Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten.