Levin Elio ist das Neujahrsbaby im Bruchsaler Krankenhaus

Kurz nach dem Feuerwerk war es endlich so weit: Der kleine Levin Elio kam in der Neujahrsnacht um 1.24 Uhr im Bruchsaler Krankenhaus zur Welt. Damit ist er das erste Kind, das in diesem Jahr in der Geburtshilfe der Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal das Licht der Welt erblickte.

Während die meisten also auf das neue Jahr anstießen, verbrachten seine Eltern und die Geburtshelfer den Jahreswechsel im Kreißsaal. Nach der Geburt war Levin Elio nach Angaben der Klinik 53 Zentimeter groß und brachte ein Gewicht von 3060 Gramm auf die Waage. Es ist das erste Kind der stolzen Eltern.

Levin ist eines von rund tausend Babys, die jährlich in dem Krankenhaus zur Welt kommen. Aber eins hat er den kommenden Babys voraus: In diesem Jahr war er der Erste. Das Personal der Geburtshilfe freute sich mit den erleichterten, frisch gebackenen Eltern. Das Team um Chefärztin Ute Felten überreichte den beiden zur Geburt ihres Sprösslings einen Blumenstrauß.

Die Geburtshelfer verbrachten den Jahreswechsel nicht zum ersten Mal im Kreißsaal. „Das ist an Silvester fast immer so“, sagt Christina Welker, die leitende Oberärztin, den BNN. Es ist für das Team ein Arbeitstag wie jeder andere. Und es ist genauso viel Personal im Einsatz wie in anderen Nächten.

Geburtsteam verbringt Neujahr im Kreißsaal der Bruchsaler Klinik

Wie feierten sie das neue Jahr? Sekt gab es jedenfalls keinen: „Wir trinken keinen Alkohol im Dienst.“ An den Jahreswechsel denke das Team während Geburten oder Operationen gar nicht. „Man wünscht sich einfach hinterher ein frohes Neues, wenn gerade Luft ist“, sagt Welker.

Ute Felten ist seit vergangenem Mai die Direktorin der Geburtsklinik. Von 1999 bis 2021 war Jürgen Wacker der Leiter. Während seiner 22 Jahre als Chefarzt kamen knapp 20.000 Babys in Bruchsal zur Welt.