Mit Pferden an der Abrisskante: Bruchsaler Bereitschaftspolizei ist im Hambacher Forst im Einsatz

Das Problem ist, dass es sich um ein riesiges Gelände handelt, das geschützt werden muss. Zumal es gerade an den Abrisskanten des Braunkohletagebaus richtig gefährlich werden kann. Dafür sind die Reiter ideal, nicht nur unsere, aber auch die aus Sachsen, Hamburg und von der Bundespolizei, in einem großen Gelände, das noch dazu schwer befahrbar ist. Die Einsatzleitung hat der örtliche Polizeiführer. Ihm und seiner Taktik sind die Kollegen unterstellt. Die Ausbildung verläuft in allen Bundesländern so, dass wir die selbe Sprache sprechen. Die Inhalte sind abgestimmt, die Sprache, das taktische Vorgehen. Jeder weiß, was zu tun ist.