Eröffnung im November

Einkaufen in Bruchsal: Nach Aldi kommt jetzt auch dm ins Saalbachcenter

Nach Aldi zieht jetzt auch der Drogeriemarkt dm ins Bruchsaler Saalbachcenter. Nachdem Anfang September der Discounter eröffnet hat, will dm am 28. November nachziehen. Damit sind dann wieder alle Flächen im Einkaufszentrum an den Bahngleisen vermietet.