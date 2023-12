Das sagt Marco Möller, Sprecher von „Parents for Future“ in Bruchsal, zu den jüngsten Ereignissen rund um Greta Thunberg.

Greta hat auf das Leiden der Palästinenser hingewiesen. Wir weisen, ebenso wie Fridays for Future Deutschland, darüber hinaus auf das Leiden der Israelis hin. Das ist kein Widerspruch, wir sind solidarisch mit allen Opfern der Gewalt der Hamas. Wir wollen auch noch einmal daran erinnern, dass Fridays for Future eine Klimabewegung ist, gleichzeitig verstehen wir uns hier in großer historischer Verantwortung.

Möller

Leider ist in vielen anderen Ländern ein offener Klimaprotest nicht möglich, daher ist insbesondere dort Aktivismus auch immer ein Demokratieprojekt. In Deutschland haben wir den Luxus, uns mehr auf das Kernthema fokussieren zu können. Insbesondere als Ortsgruppe in Bruchsal geht es uns in erster Linie um das lokale Voranbringen der Energie- und Verkehrswende. Hierfür informieren wir die Bürgerinnen und Bürger und stehen im Dialog mit der lokalen Politik, über alle Parteigrenzen hinweg. Das Ziel ist mittlerweile weitestgehend akzeptiert, nur leider noch nicht die Dringlichkeit und der nötige Umfang des Handelns. Daran arbeiten wir für unsere Stadt und Region.