„Upcycling“, Tausch und Second Hand statt „Fast Fashion“

Neues Kleid aus alter Couch: Bruchsaler wehren sich mit Nachhaltigkeit gegen Wegwerfmode

T-Shirts für fünf Euro, Jeans für zehn, zum Teil wöchentlich wechselnde Kollektionen: „Fast Fashion“, also schnelle Mode, wird das Geschäftsmodell vieler Textildiscounter genannt. Die Folge: Die Altkleidercontainer in der Region quellen über. Mit Upcycling, Kleidertauschparties und Secondhand wehrt man sich in Bruchsal und Umgebung gegen den Trend.