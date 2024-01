Zeo Carsharing kommt nach Oberhausen-Rheinhausen

Christian Will ist Projektmanager bei Zeo Carsharing. Er verrät, was es mit dem Projekt auf sich hat.

Zeo macht mobil. An 72 Stationen der Region Bruchsal kann man Autos ausleihen oder an den dortigen Ladesäulen eigene Elektrofahrzeuge aufladen. Carsharing ermöglicht Familien, Paaren oder Alleinstehenden klimaschonend unterwegs zu sein – und das auch noch deutlich kostengünstiger als mit dem eigenen Auto. Einmal anmelden, schon habe ich Zugang zu allen Fahrzeuggrößen. Alle grün-weißen Zeos kann ich ganz einfach über die App „mein Zeo“ nutzen. Und das Beste: Um Reifenwechsel, Reinigung und Reparaturen muss ich mich als Zeo-Nutzer nicht kümmern.

Zeo Carsharing ermöglicht nachhaltige Mobilität in Gemeinschaft: ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende und eine Steigerung der Attraktivität der angeschlossenen Kommunen als Unternehmens- und Wohnstandorte. Öffentliche und private Unternehmen engagieren sich in dem Projekt. Sie bringen eigene Fahrzeuge in den Pool ein. So ist es gelungen, kombinierte Lade- und Carsharingstationen flächendeckend auch im ländlichen Raum aufzubauen. Zeo Carsharing ergänzt die bestehende öffentliche Verkehrsinfrastruktur in idealer Weise. Ab sofort auch für die Menschen in Oberhausen-Rheinhausen.