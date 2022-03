Am Erlichsee Lager aufgeschlagen

Aufreger in Oberhausen-Rheinhausen: Wann zieht der „Circus Probst“ weiter?

Auftreten können sie nicht, weiterziehen auch nicht: Eine Zirkusfamilie sitzt auf dem Kriegergelände am Erlichsee in ihrem Wagendorf fest. Passanten berichten von Unrat und Schmutz. Jetzt will der Bürgermeister sich des Themas annehmen.