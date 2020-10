Fahrkartenautomaten in S-Bahnen in Östringen aufgebrochen

Bei insgesamt vier Straßenbahnen hat ein bisher noch Unbekannter am frühen Mittwochmorgen Fahrkartenautomaten in einer Fahrzeughalle in Odenheim aufgebrochen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich der Dieb, zwischen 3 und 5 Uhr, gewaltsam Zutritt über eine Tür in die Abstellhalle. Anschließend suchte er die Bahnen auf und öffnete mit erheblichem Kraftaufwand die Automaten. Der dabei angerichtete Sachschaden wird über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen, nimmt das Polizeierevier Bad Schönborn unter 07253 802 60 entgegen.