Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen auf der B39 in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) nahe der Abfahrt Mühlhausen-Süd/Östringen sind am Mittwochnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Zur Versorgung eines der Verunglückten war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das berichtet das Polizeipräsidium Mannheim.

Ein Wagen wurde gegen einen Bus geschleudert

Nach Stand der Ermittlungen löste ein 21-Jähriger Mann den Unfall aus, als er mit seinem Wagen auf der B 39 in Richtung Angelbachtal unterwegs war. Er wollte die Bundesstraße an der Abfahrt Östringen verlassen, schätzte aber die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Autos falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß. Als Folge wurde eines der Fahrzeuge noch auf einen Linienbus geschleudert.

Beifahrer kam mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Die 33-Jährige Fahrerin des zweiten Wagens wurde leicht verletzt. Ihr 29-jähriger Beifahrer kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Zwei Kinder im Fahrzeug blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich in eine Klinik gebracht. Leichte Verletzungen erlitt der 21-jährige, der den Unfall ausgelöst haben soll. Auch dieser Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei schweben keiner der Beteiligten in Lebensgefahr. Die Straße war bis zum frühen Abend für die Reinigung gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei 50.000 Euro.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Von der Unfallstelle gelangt man über die K 3520 schnell nach Östringen mit einem Gewerbegebiet. Einen Großeinsatz hatten auch die Feuerwehren.