Es ist für viele das schönste Hobby der Welt. Doch für immer mehr Trainer und Vereine bringt die Zeit der Kaderplanung auch immer mehr Frust mit sich. Mirko Schneider vom FC Östringen spricht ein aus seiner Sicht großes Problem an.

Nachdem der FC Östringen zuletzt knapp in der Aufstiegsrelegation gescheitert war, werden die Landesliga-Fußballer auch in der neuen Spielzeit wieder zum Favoritenkreis um eine vordere Tabellenposition gezählt. Dabei muss der Vizemeister zukünftig auf die Dienste von Torjäger Alexander Zimmermann verzichten, der seine aktive Karriere beendet.

Beim Blick auf die Kaderliste ist Trainer Mirko Schneider allerdings aus einem anderen Grund nicht zufrieden. 40 Spieler wurden als potenzielle Neuzugänge kontaktiert, sechs Akteure entschieden sich letztendlich für ein Engagement. Was das Personal und die Planungen angeht, schränkt der 47-Jährige zudem direkt ein: „So wirklich beruhigt bin ich erst Anfang September, wenn dann noch immer alle Spieler auf dem Trainingsplatz stehen und vielleicht noch Verstärkungen hinzukamen.“

Östringens Trainer Mirko Schneider kritisiert erschwerte Kaderplanung

Schneider musste zuletzt einige Erfahrungen machen, die zahlreiche Trainerkollegen teilen: Immer wieder entscheiden sich Spieler trotz Zusagen kurzfristig gegen einen Verein oder gehen in den letzten Tagen der Wechselfrist noch. Die Teams müssen dann umplanen, Ersatz ist nur noch schwer zu finden.

Es passiert immer wieder, dass Spieler nicht zu ihrem Wort stehen. Mirko Schneider

Trainer bei Fußball-Landesligist FC Östringen

„Es passiert immer wieder, dass Spieler nicht zu ihrem Wort stehen“, ärgert sich Schneider. Natürlich gebe es auch immer wieder Veränderungen im Leben der Sportler, die Planungen über den Haufen werfen. Das versteht auch der Trainer.

„Aber wenn es wegen eines anderen Angebots ist, wo sie ein paar Euro mehr bekommen, dann verstehe ich es nicht.“ Besonders auffällig sei es in diesem Jahr. Eigentlich stand der Östringer Kader bereits im Winter – doch dann taten sich plötzlich wieder Baustellen in der Planung auf. „Ich habe das Gefühl, dass es für viele Spieler nichts mehr wert ist, sein Wort zu geben“, wird Schneider deutlich.

Schneider vermisst Durchsetzungswille und Biss

Er spricht in diesem Zusammenhang von einer „Playstation-Generation“. „Dort zieht man den Stecker und es geht wieder von vorn los. Aber das geht auf dem Fußballplatz eben nicht so einfach. Hier muss man sich durchbeißen“, meint Schneider. „Mir fehlt bei einigen Spielern ein bisschen die nötige Mentalität, sich der Herausforderung in einem neuen Verein zu stellen.“

Harte und deutliche Worte des Östringen-Trainers. „Ich sage immer, dass Spieler gerne ein Vollkasko-all-inclusive-Paket hätten, also gutes Geld und am besten direkt eine Stammplatzgarantie.“ Fast noch schlimmer ist es für Vereine allerdings, wenn die Spieler sogar noch zum Punktspielauftakt da sind, um sich dann kurz darauf doch zu verabschieden. Ein Amateurvertrag macht solche Szenarien jederzeit möglich.

Vereine fühlen sich mit Problemen alleine gelassen

Auch wenn Schneider die Probleme offen anspricht, eine wirkliche Lösung kennt er nicht. „Wir brauchen Verbindlichkeiten. Also quasi einen Amateurvertrag. Aber welcher Verein kann sich das schon leisten? Daran hängen viele weitere Kosten“, erklärt Schneider.

Einem Austausch mit dem Verband wäre er nicht abgeneigt. Ob dieser das Problem ähnlich bewertet wie der Coach des FC Östringen oder andere Erkenntnisse hat, war leider nicht zu erfahren. Eine Anfrage dieser Redaktion blieb unbeantwortet.

Am Ende möchte jeder die bestmöglichen Spieler und Erfolge feiern. Mirko Schneider

über die Gesetzmäßigkeiten im Amateurfußball

Und so stehen die Vereine und Kaderplaner, die dies oft ehrenamtlich machen, mit ihren Problemen vorerst alleine da. „So ehrlich müssen wir auch sein: Alleine bekommen wir keine Änderung rein. Am Ende möchte jeder die bestmöglichen Spieler und Erfolge feiern“, weiß Schneider, der seit 2005 im Trainergeschäft ist und neben Östringen auch beim FC Heidelsheim, ATSV Mutschelbach und 1. FC Bruchsal an der Seitenlinie stand.

Mirko Schneider feierte bereits fünf Aufstiege mit dem 1. FC Bruchsal und ATSV Mutschelbach

Schneider weiß genau, wovon er spricht: Bruchsal führte er zwischen 2006 und 2013 von der Kreisliga in die Oberliga. Später erfolgte unter seiner Leitung die erneute Oberliga-Rückkehr (2020) und auch mit Mutschelbach stieg er 2018 in die Verbandsliga auf.

Viele Vereine machen das aktuelle Spiel mit, schnappen auch noch kurzfristig bei Spielern zu, wenn sich eine Chance ergibt. Wer nur auf den eigenen Nachwuchs setzt, muss viel zu oft zurückstecken. Auch der Amateurbereich hat nur noch wenig von der oft beschriebenen Fußballromantik.

So gilt auch wieder in dieser Wechselperiode bis Ende August: Wer die größeren Versprechen macht, bekommt den Zuschlag. Ob es sportlich die immer richtige Entscheidung der Spieler war, zeigt sich erst später.