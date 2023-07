Ende Juli rollt der Ball wieder. Die Fußballer starten mit der ersten Runde des badischen Verbandspokals in die neue Spielzeit. Die Auslosung ergab einige spannende Begegnungen.

Die Fußballsaison 2023/24 ist offiziell eingeläutet. Am Montagabend wurde die erste Pokalrunde des badischen Fußball-Verbands (bfv) ausgelost. Insgesamt gehen 118 Teams von der Kreisklasse A bis zur Dritten Liga an den Start. Sie alle haben ein Ziel: Nachfolger des amtierenden Verbandspokal-Siegers FCA Walldorf werden und sich so für den DFB-Pokal zu qualifizieren.

Badischer Verbandspokal: Vorjahresfinalisten zunächst spielfrei

Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Die ersten beiden Runden werden innerhalb der drei Regionen Odenwald, Rhein-Neckar und Mittelbaden gespielt. Vorjahresfinalist 1. CfR Pforzheim erhält zunächst ein Freilos. Ebenfalls erst später, nämlich ab der dritten Runde, greifen die Drittligisten SV Waldhof Mannheim und SV Sandhausen sowie Regionalligist und Titelverteidiger FCA Walldorf ein.

Ebenfalls Glück hatte der FV Heddesheim in der Region Rhein-Neckar. Der Verbandsligist erhielt bei der Ziehung am Montagabend durch Glücksfee Nikolai Kimmeyer, ab der neuen Runde Schiedsrichter-Assistent in der Bundesliga, ein weiteres Freilos.

Sogar eine Runde mehr absolvieren müssen dagegen der FC Berghausen (A-Klasse) und Kreisligist FC Birkenfeld. Diese spielen am 18. Juli in der Reduzierungsrunde zunächst ihren Startplatz im Verbandspokal aus. Der Sieger des Duells trifft auf den FC Friedrichstal (Verbandsliga).

Alle Partien der ersten Pokal-Runde in der Region Mittelbaden:

Sieger FC Berghausen (A-Klasse)/FC Birkenfeld (Kreisliga) – FC Friedrichstal (Verbandsliga)

TV Spöck (Kreisliga) – FC Nöttingen (Oberliga)

FC Östringen (Landesliga) – FC Ersingen (Landesliga)

FV Neuthard (Landesliga) – VfB Bretten (Verbandsliga)

Spvgg Söllingen (Kreisliga) – VfB Knielingen (Landesliga)

TSV Stettfeld (A-Klasse) – SV Huchenfeld (Landesliga)

VfR Kronau (Kreisliga) – FC Ispringen (Landesliga)

Fortuna Kirchfeld (Kreisliga) – Spvgg Durlach-Aue (Landesliga)

SV Königsbach (Kreisliga) – SG Stupferich (Landesliga)

FV Hambrücken (Kreisliga) – FC Heidelsheim (Landesliga)

FC Busenbach (A-Klasse) – FC Germania Singen (Kreisliga)

ASV Durlach (Landesligist) – SV Spielberg (Verbandsliga)

FC Fatihspor Pforzheim (Kreisliga) – FV Ettlingenweier (Landesliga)

VSV Büchig (A-Klasse) – SV Langensteinbach (Landesliga)

FV Leopoldshafen (Kreisliga) – 1. FC Bruchsal (Verbandsliga)

TSV Rheinhausen (A-Klasse) – FC Kalsdorf (Kreisliga)

FVgg Weingarten (Kreisliga) – TuS Bilfingen (Landesliga)

TSV Reichenbach (Verbandsliga) – ATSV Mutschelbach (Oberliga)

TSV Weiler (A-Klasse) – FC Flehingen (Kreisliga)

Kickers Pforzheim (Landesliga) – FC Kirrlach (Landesliga)

SV Kickers Büchig (Kreisliga) – GU-Türk. SV Pforzheim (Landesliga)

Vorjahres-Halbfinalist Zuzenhausen mit hoher Auftakthürde

Der TSV Kürnbach (Kreisliga) trifft in der Region Rhein-Neckar auf die SG Heidelberg-Kirchhem (Landesliga), Vorjahres-Halbfinalist FC Mühlhausen (Verbandsliga) bekommt es mit Landesligist Spvgg Ketsch zu tun. Auch der FC Zuzenhausen war zuletzt im Verbandspokal bis in die Runde der letzten Vier vorgedrungen, nun startet der Verbandsligist bei Ligakonkurrent TSG Weinheim.

Alle Spiele der ersten Runde im Verbandspokal werden am Wochenende 22./23. Juli ausgetragen. Eine zeitgenaue Terminierung erfolgt in den kommenden Tagen. Die unterklassige Mannschaft hat hierbei Heimrecht.