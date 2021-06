Trotz schönen Wetters ist die Resonanz auf die Freibad-Öffnung in Bruchsal verhalten

Dunkle Wolken über dem Wasser und ein erschwerter Zugang können ihre Vorteile haben: „Es ist so toll, die Rutschen mal einmal für uns zu haben. Sonst muss man immer so lange warten“, zeigt sich Anna Wagner am Samstag begeistert nach dem Besuch im Bruchsaler Freibad.

Die hohe schnelle kurvige Rutsche ebenso wie die breite gehören ihr und Schwester Clara für ein paar Stunden.

Und Mutter Barbara war ebenfalls froh, dass ihre schwimmfreudigen Töchter und Freibad-Fans sich gleich am dritten Öffnungstag ins Vergnügen stürzen konnten. Sie selbst genoss es auch, selbst wenn dafür Schnelltests oder vollständige Impfung nötig waren, die an der Kasse zu belegen sind. Und das alles, nachdem die Eintrittskarten online gekauft werden mussten, frühestens 24 Stunden vorher.