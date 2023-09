Reparatur von Alltagsgegenständen

Der Wegwerfgesellschaft zum Trotz: Repair-Café in Philippsburg eröffnet

Repair-Cafés gibt es in Berlin, München oder in der „Repair-Hauptstadt“ im belgischen Gent. Warum nicht auch in Rheinsheim? Dort entsteht aktuell eine Einrichtung unter dem Namen „Café Kaputt“. Es soll am 23. September eröffnet werden.