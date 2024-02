Mord und Totschlag

Neben der Bluttat von Philippsburg: die fünf dramatischsten Tötungsdelikte im Raum Bruchsal

Die Tötung einer Mutter in Philippsburg hielt eine ganze Region in Atem. Ein Blick in die Geschichte: Diese fünf Taten der vergangenen Jahrzehnte erschütterten die Region rund um Bruchsal.