Mit Dutzenden Beamten und auch einem Hund haben Polizisten am Mittwochmorgen ein Wohnhaus am Bahnhofsplatz in Bruchsal durchsucht. Noch gegen 9.20 Uhr waren die Einsatzkräfte zu Gange, der Einsatz ging wohl über mehrere Stunden. Die Polizei hält sich mit Auskünften bedeckt. „Es handelt sich um laufende Ermittlungen“, sagt ein Polizeisprecher auf BNN-Anfrage. Weitere Details will er nicht nennen.

Es gebe „Versagensgründe“, die eine Information der Öffentlichkeit zu dem jetzigen Zeitpunkt verhindere, teilt Polizeisprecher Ralf Minet gegenüber den BNN mit.

Am Bahnhof standen mehrere Kastenwägen der Bereitschaftspolizei. Aus einem Hausflur kamen Beamten, weitere standen auf dem Gehweg. Eine Hundeführerin machte sich ans Werk und führte den Hund ins Haus. Der Einsatz dauerte noch an, hieß es von den Beamten vor Ort. Nach BNN-Informationen geht es bei dem Einsatz um illegale Waffengeschäfte. Er findet unter Federführung der Bruchsaler Kriminalpolizei statt.