Die ärztliche Direktorin des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden erwartet mehr Patienten in Wiesloch wie in der größten Außenstelle, der Klinik in Bruchsal. Vielleicht sogar mit einem Ansturm von Menschen mit Krankheiten wie Depression.

In der Pandemie mit Lockdown und Kontaktbeschränkungen seit Oktober hielten sich viele Menschen zurück, eine psychische Erkrankung behandeln zu lassen. Das ist die Einschätzung von Jutta Kammerer-Ciernioch, der ärztlichen Direktorin des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch.

Deshalb rechnet die Klinikchefin in naher Zukunft mit mehr Patienten in den ambulanten oder stationären Einrichtungen des PZN, möglicherweise sogar mit einem Ansturm. „Wir gehen von verschleppten psychischen Krankheiten aus, weil die Menschen in Isolation und mir ihren Ängsten vor Ansteckung den Gang zu Ärzten oder in Kliniken nicht gemacht haben“, sagt Kammerer-Ciernioch.

Und weiter: „Ängstliche sind in der zurückliegenden Zeit noch ängstlicher und misstrauischer geworden, sie mussten auch die vielen Informationen über die Pandemie verarbeiten. Viele haben ein erhöhtes Stresslevel oder auch existenzielle Sorgen. Und in den Tageskliniken mussten wir selbst das Therapie-Programm durch alle Abstandsregeln herunterfahren.“