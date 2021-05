Geöffnete Lokale in Bruchsal: Ganz normal ist das noch nicht

Ein Hauch von Normalität weht am Samstag durch das Café Pavillon in Bruchsal. Sechs Menschen sitzen an einem Tisch, prosten sich zu. Es werden Witze gerissen. Zum Beispiel, ob Journalisten wissen, wie man Weizenbier schreibt.

Die Älteren, so möchte man meinen, mögen sich erinnern an die Zeiten, als der Stammtisch noch am Spieltag zusammenkam, zum Vorglühen vor der Bundesliga. Die Lockerungen der Corona-Regeln macht es in Bruchsal seit Pfingsten möglich.

Lars Krause ist einer von ihnen. „Was ich die letzten Samstage gemacht habe? Ich war eingefroren. Meine Frau hat nur geschaut, ob die Temperatur stimmt“, sagt er und grinst. Er habe „die Gabi“ wochenlang genervt, dass er wieder in sein Stammlokal wolle. Doch die sei hart geblieben.