Mit viel Rückreiseverkehr ist zum Ende der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg zu rechnen. Doch zunächst blieb die Situation ruhig auf den Autobahnen zwischen Pforzheim, Karlsruhe und Bruchsal.

Stockender Verkehr auf der A8 bei Pforzheim und stockender Verkehr am Dreieck Karlsruhe: die Situation auf den Autobahnen 8 und 5 in der Region ist am Samstagvormittag weitgehend ruhig geblieben.

Verkehrsexperten warnen zum Ende der Pfingstferien vor Stau auf den Strecken aus dem Süden kommenden. Der Grund: viel Rückreiseverkehr zum Ferienschluss.

ADAC befürchtet viele Staus am Samstag

Davon war entlang der Strecke zwischen Pforzheim, Karlsruhe und Bruchsal bis in die Mittagszeit nur wenig zu merken. Trotz erhöhtem Verkehrsaufkommen lief der Verkehr über weite Strecken. Auch an den Raststätten entlang der Route blieb es weitgehend ruhig.

Kurz vor Ferienende hatte der ADAC mitgeteilt: „Diese Reisewelle erreicht ihren Höhepunkt am Samstag, der voraussichtlich der staureichste Tag des Wochenendes wird.“

Jedoch sei auch am Sonntag mit mehr Verkehr im Südwesten zu rechnen, da viele mit Fronleichnam am Donnerstag in ein verlängertes Wochenende gestartet seien.

Zu Beginn der Ferien hatte es in Richtung Süden lange Staus gegeben, unter anderem auf der A8 bei Pforzheim.

A5 und A8: Stauanfällige Strecken mit Baustellen

A5 und A8 gehören zu den meist befahrenen Autobahnstrecken und gelten als stauanfällig. Aktuell gibt es dort mehrere Baustellen, die auch im Pendlerverkehr zur Geduldsprobe werden können.

Von der Tank- und Rastanlage auf der A8 in Höhe von Niefern-Öschelbronn haben Rastende einen guten Blick auf die Bauarbeiten an der Enztalquerung. An der Strecke sind die Ausfahrten Pforzheim-Ost aktuell gesperrt. Noch im Juni soll eine Vollsperrung der Autobahn folgen.

Weiter Richtung Karlsruhe wartet am Dreieck Karlsruhe die nächste Baustelle. Dort ist die Anschlussstelle Ettlingen/Rüppurr gesperrt. Zuvor entfällt die Ausfahrt Karlsbad.