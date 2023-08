Schlange löst Feuerwehreinsatz in Heidelsheim aus

Kurz nach 20 Uhr war die Bruchsaler Feuerwehr mit der Abteilung Heidelsheim alarmiert worden. Der Grund: Bewohner hatten in einer Garage in der Neibsheimer Straße eine Schlange entdeckt und die Feuerwehr gerufen.

Schnell gelang es den Einsatzkräften, die Schlange einzufangen und sicher in die Freiheit zu entlassen. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei der bräunlich gezeichneten Schlange um eine Schlingnatter handelt. Eine ungefährliche Art, die keinerlei Gefahr für die Bewohner darstellte, wie die Feuerwehr mitteilt.

Heidelsheimer Schlange ist laut Nabu eine „Meisterin der Tarnung“

Ausgebüxte Schlangen rufen immer wieder die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan. Oder sorgen für ungewöhnliche Rettungsaktionen. In Karlsruhe etwa steckte nach dem Verzehr eines Kaninchens eine zwei Meter lange Schlange fest. Die Boa musste von der Feuerwehr aus einem hohlen Baumstamm befreit werden.

Die Schlange aus Heidelsheim lebt jedoch nicht im Terrarium, sondern in der freien Natur. Wie der Naturschutzbund informiert, gehört die Schlingnatter nach der Ringelnatter zu den am weitesten verbreiteten Schlangen in Deutschland. Jedoch sei sie weitgehend unbekannt. Durch ihre Zeichnung ist sie eine „Meisterin der Tarnung“, so die Naturschützer.