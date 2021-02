Mutterliebe - sie beschäftigt Wissenschaftler und inspiriert seit Jahrhunderten Künstler und Literaten. Daniela Gärtner bringt dieses Gefühl auf den Punkt: „Ich würde für meine Tochter alles tun.“ Dieser Satz ist nicht einfach so daher gesagt. Gärtner hat tatsächlich schon alles für ihr Kind getan, was in ihrer Macht steht. Sie tut es bis heute. Durch ihr Kind habe sie ihre Kämpfernatur entdeckt, sagt die 33-Jährige aus Helmsheim. Manche würden sie eine Löwenmutter nennen.

Mit drei Jahren erlitt Lili in Folge einer Infektion einen Kreislaufstillstand. Die Ärzte rieten der Mutter, sich zu verabschieden, aber das kam für Gärtner nicht in Frage. Sie sah, wie Lili um ihr Leben kämpfte, und nahm diesen Kampf gemeinsam mit ihr auf. Zehn Jahre ist das bald her. Am Anfang hoffte Gärtner noch, ihre Tochter könnte wieder gesund werden. Doch es gab keinen Weg mehr zurück. Lili ist heute zwölf und behindert. Sie sitzt im Rollstuhl. Bei ihrer Mutter reicht ein Blick, aber Lili kann auch über einen Sprachcomputer kommunizieren.

Kein abgeschottetes Leben für Lili