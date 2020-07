90 Bewohner auf der Straße?

Senioren-Wohnpark in Bad Schönborn steht vor dem Aus

Was zunächst nur ein Gerücht war, wird jetzt per Pressemitteilung zur Gewissheit: Die Pflegeeinrichtung Senioren-Wohnpark Bad Schönborn schließt tatsächlich ihre Pforten. Per Mitteilung bestätigt der Betreiber die BNN-Informationen, wonach alle 90 Bewohner das Heim verlassen müssen. Aber wohin mit 90 Senioren?