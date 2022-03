Sonne macht Lust auf Eis: Viel los in Bruchsaler Eisdielen

Bei allen Sorgen wegen Corona und des Kriegs in der Ukraine: Wenigstens das Wetter in diesem Vorfrühling bietet Anlass zur Freude bei Eisdielen-Besitzern wie Kundschaft.

Endlich Frühling, endlich wieder Eis. Und das meist bei strahlendem Sonnenschein. Bei allen Sorgen rund um die Pandemie und den Krieg in der Ukraine ist immerhin das Wetter in diesem Vorfrühling ein Grund, sich zu freuen.

Sicherlich auch für Eisdielen-Besitzer, denen Sonnenschein und milde Temperaturen doch in die Hände spielen dürften? Ruggero Vizzotto vom Eiscafé „Gran Caffè“ reagiert auf diese Frage ein wenig gequält, denn vor seiner Gelateria klafft seit Ende Februar eine große Baugrube. Der gesamte Kreuzungsbereich Friedrichstraße ist gesperrt und wo in den vergangenen Jahren Vizzottos Terrasse war, ist jetzt Baustelle.

„Es ist natürlich schon ärgerlich, dass zu allen Corona-Schwierigkeiten jetzt pünktlich zum Start der Eissaison auch noch die Baustelle dazu kommt, aber da kann man eben wenig machen“, sagt der Chef des „Gran Caffè“ ein wenig bekümmert. „Weil die Terrasse bis voraussichtlich Mitte bis Ende Mai wegfällt, haben wir komplett auf Selbstbedienung umgestellt.“

Immerhin: Der Laden brummt an diesem sonnigen Nachmittag, als das Thermometer im Begriff ist, die 15-Grad-Marke zu erklimmen. „Wir haben das große Glück, sehr viele Stammkunden zu haben, die uns durch diese schwierigen Zeiten helfen“, sagt Vizzotto. „Solange wir auf die zählen können, will ich mich nicht beklagen.“

Die Kugel Eis kostet dieses Jahr 1,40 Euro

Die Kugel kostet in diesem Jahr 1,40 Euro, angesichts der steigenden Preise gelte das anders als bisher für alle Sorten, erklärt er. Aktuell arbeitet er zusammen mit seinem Team an neuen Eiskreationen, die in den kommenden zwei Wochen ins Sortiment kommen sollen: „Wir haben schon einige Ideen im Kopf, die wir jetzt umsetzen möchten“, verrät der Eismacher, der sich auf Trends für 2022 noch nicht festlegen möchte.

„Was sich in diesen ersten Tagen wie im Vorjahr hervorragend verkauft, ist die Sorte ‚Gesalzenes Karamell‘“, erzählt er. „Solange es noch kühler ist, sind es eher die cremigen, gehaltvollen und auch nussigen Sorten, die sich gut verkaufen. Je wärmer es wird, desto frischer und fruchtiger darf es sein.“

Das sehen Yavor Ganchev und Tsvetana Gancheva von der nahegelegenen Eisdiele „Venezia“ ganz genauso: „Im Moment wird unsere Sorte Walnuss-Feige sehr nachgefragt.“ Auch der Eisbecher „Casanova“ sei sehr beliebt, sagt Ganchev, bei dem die Kugel in dieser Saison 1,20 € kostet. Der Eisbecher enthalte die Sorten Kastanie und Feige und außerdem in Rum getränkte Biskuits. „Unsere Kunden sind sehr offen für neue Kreationen und probieren gerne Neues aus. Deshalb experimentieren wird gerne und viel.“

Seit 20. Februar hat das „Venezia“ geöffnet und Ganchev hat bereits einige neue Sorten in petto: „In den kommenden Wochen, wenn es richtig warm wird, werden wir Varianten von Zitrone/Basilikum und Limette/Minze anbieten, der Trend zu erfrischenden Sorten wird sich sehr wahrscheinlich fortsetzen.“

Trend zu erfrischenden Eissorten soll fortgesetzt werden

Für kleine Leckermäuler wird Ganchev auch in diesem Jahr wieder „Paw Patrol“ als Sorte anbieten – den Renner der vergangenen Saison. „Wir hatten das nur ein paar Wochen im letzten Jahr, jetzt werden wir es länger anbieten“, sagt Ganchev. „Was die Kinder auch sehr gerne mögen, ist unser Zuckerwatte-Eis.

Bei Kindern kommt es eben darauf an, dass Eis möglichst süß ist.“ Da seien die Kids der erwachsenen männlichen Klientel gar nicht so unähnlich: „Bei uns kann man ziemlich deutlich kategorisieren, welche Sorten eher von Frauen und welche eher von Männern gekauft werden“, schmunzelt Ganchev. „Die allermeisten Männern essen am liebsten Sorten wie Schokolade, Stracciatella, Walnuss oder Snickers und Kinder Bueno – grob gesagt Sorten, die nussig und schokoladig sind.“

Seine Schwester Tsvetana kennt die Vorlieben der weiblichen Kundschaft und wählt diese als Motiv für das Pressefoto aus: „Joghurt-Pfirsich und Sahne-Kirsch sind die Favoriten der Frauen“, sagt sie. „Und generell leichtes Fruchteis.“ Eine kurze Umfrage vor dem „Venezia“ bestätigt das zumindest teilweise: Himbeer- und Joghurteis hat die 17-jährige Celina auf der Waffel, ihre Freundin Yara hat sich für Stracciatella und Erdbeere entschieden. Ein älteres Pärchen genießt in der Sonne vor dem Laden ebenfalls ein kleines Eis: „Ich mag den Klassiker Vanille am liebsten“, erzählt die Frau. „Mein Mann liebt die Sorte Snickers, weil er Erdnüsse sehr gerne mag.“