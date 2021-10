Streit wegen Streuobstwiesen

Heidelsheimer will vor Gericht Auskunft über Grundstücke der Stadt Bruchsal erzwingen

Es gehe ihm um ein „Naturschutzprojekt“, um seinen Einsatz für die Streuobstwiesen in Heidelsheim und um die 1250-Jahr-Feier. Und: Günter Kolb will geklärt haben, ob diese Auskünfte mitgeteilt werden müssen. Die Stadt Bruchsal will ihre Daten nicht offenlegen.