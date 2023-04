Die Maikundgebungen haben nichts an ihrer Aktualität verloren. An diesem Tag erinnern wir uns an die Entstehung der Arbeiterbewegung. Die ursprüngliche Forderung nach einem Achtstundentag wurde zwar schon erreicht, aber das Thema Arbeitszeit ist in vielen Betrieben immer noch aktuell. Ungesunde Schichtsysteme, unzählige Überstunden oder Vertrauensarbeitszeit auf Kosten der Arbeitnehmer sind in vielen Betrieben Alltag. Wir benötigen Arbeitszeiten, die nicht krank machen und die Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen. Also mehr Selbstbestimmung bei Arbeitszeiten.