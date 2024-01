Thorsten Münch hat als Bruchsaler Weihnachtsmann in der Adventszeit viele Menschen glücklich gemacht. Im Interview mit Jörg Runde zieht der 34-Jährige Bilanz und erzählt, wie es mit seiner Aktion weitergehen soll.

In der vergangenen Adventszeit waren Sie das erste Mal als Bruchsaler Weihnachtsmann aktiv. Wie sieht ihre Bilanz aus?

Ich ziehe wirklich eine sehr positive Bilanz. 154 Briefe habe ich bis Heiligabend erhalten. Mit einer solchen Flut an Post hätte ich nie gerechnet. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese wunderbare Zeit mit diesen tollen Briefen genießen durfte.

Es waren wirklich sehr viele sehr schöne Briefe von Kindern und Erwachsenen dabei. Auch Schulen und Seniorenheime haben geschrieben. Besonders berührt hat mich der Brief einer Person, die sich zu Weihnachten etwas zum Essen auf den Tisch gewünscht hat. Der Person habe ich eine Tasche voll mit Lebensmitteln vorbeigebracht. Ich finde einfach, dass an Weihnachten niemand hungern sollten.

Sie waren auch in einem Seniorenheim und haben sich mit den Bewohnern unterhalten.

Ja, das war ein wunderschönes Erlebnis. Ich habe auf einen Brief reagiert und in dem Seniorenheim mit Plätzchen im Rucksack vorbeigeschaut. Wir haben uns bei Kaffee und Keksen sehr gut unterhalten.

Ich habe in den Sozialen Netzwerken den Bruchsaler Weihnachtsmann natürlich beworben. Auf einen Post hat der Hamburger Weihnachtsmann reagiert und mit mir Kontakt aufgenommen. In der gesamten Adventszeit hatten wir regelmäßig Kontakt. Zu komplizierten Briefen haben wir uns ausgetauscht und immer einen Weg gefunden, den Menschen einen schönen und unter Umständen hilfreichen Brief zu senden.