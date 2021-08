Reaktion auf tödlichen Unfall bei Zeutern: Auch Olympiasieger Haritz vermisst Rücksicht

Es ist der erste Radfahrer, der in diesem Jahr im Landkreis Karlsruhe bei einem Unfall getötet wurde - vergangenen Freitag bei Zeutern. Doch selbst dem passionierten Radler und Olympiasieger im Bahnradfahrern, Günter Haritz, ist es oft zu gefährlich auf den hiesigen Straßen.

Das rote Rennrad ist total verbogen. Die Polizei hat farbige Markierung auf die Fahrbahn aufgebracht, Ermittler begutachten den Ort des tragischen Unfalls: Am Freitag starb ein 54-jähriger Rennradfahrer noch am Unfallort auf der Kreisstraße 3586 zwischen Östringen und Zeutern. Der Schock nicht nur in der Radler-Community ist groß. Die Fragen nach der Ursache werden laut.

Warum hat ein Autofahrer den Radler offenbar ungebremst von hinten erwischt? Wie kann das passieren? Die Polizei, die die Ermittlungen führt, hat darauf noch keine Antwort. Sie ermittelt gegen den 81-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung. Ein Sachverständiger sei eingeschaltet.

Der Kraichgau ist Fahrradland. Die sanfte Hügellandschaft bietet sich gerade für sportliche Radler an. Nicht erst seit der Kraichgau-Triathlon hier durchführt, sind die Landstraßen oft von Rennradlern bevölkert.