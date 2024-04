In wenigen Wochen startet das Freizeitzentrum Hardtsee in Ubstadt-Weiher in die Badesaison. Über den Winter wurde ein neues Ticketsystem etabliert.

Das launische Wetter trübt derzeit noch die Vorfreude auf die nahende Badesaison. Doch lange ist es bis zu den warmen Sommertagen mit Wassersport und Badespaß nicht mehr hin. In Freibädern und an Seen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Das gilt auch für das Freizeitzentrum Hardtsee in Ubstadt-Weiher.

Hier hat sich über den Winter einiges getan. So wechselte die Gemeinde zu einem neuen Ticketsystem. Der Gemeinderat hatte diesen Schritt bereits im November beschlossen. Anlass hierfür: Probleme mit dem bisherigen Ticketsystemanbieter. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das alte System für die Begebenheiten des Freizeitzentrums nicht hundertprozentig passte“, erklärt Hauptamtsleiterin Michaela Schmidt.

Neues Ticketsystem und neues Drehkreuz beim Freizeitzentrum Ubstadt-Weiher

Der neue Anbieter „Flipdesk“ sei der Verwaltung bereits aus einer früheren Zusammenarbeit bekannt und biete einen besseren Kundenservice. Andere Badeseen in der Region würden ebenfalls auf „Flipdesk“ setzen. Ein großer Vorteil der Firma seien Kooperationen mit Anbietern von mechanischen Eingangssystemen. Am Tor des Freizeitzentrums wurde passend zu dieser Entwicklung kürzlich ein neues Drehkreuz installiert. Dieses soll eine schnellere Ticketkontrolle ermöglichen.

Die Tagestickets sollen künftig problemlos über ein Buchungssystem online erworben werden können. Inhaber eines digitalen Tickets hätten den Vorteil, dass sie nicht an der Kasse warten müssen, sondern – wie auch die Jahreskartenbesitzer – im Bereich des Badeeingangs das neue Drehkreuz als Zugang wählen können. „Das stellt eine große Verbesserung dar“, ist sich Hauptamtsleiterin Schmidt sicher.

Saisonstart für 1. Mai vorgesehen – bei warmer Witterung

Es gebe weiterhin die Möglichkeit, direkt am Ticketschalter Eintrittskarten zu kaufen. Der Online-Ticketverkauf sei zudem noch nicht final eingerichtet. Zum Saisonstart soll das System bereitstehen.

„Der 1. Mai ist für uns der Stichtag an dem wir üblicherweise öffnen“, sagt Dominik Zindl, der im Ubstadter Rathaus für das Freizeitzentrum Hardtsee zuständig ist.

Je nach Wetterlage könne die Saison auch erst einige Tage später starten. „Wir warten immer auf Sonnenschein und angenehme Temperaturen“, meint Zindl. Bei Regen brauche schließlich eher niemand eine Erfrischung im kühlen Nass. Die Bevölkerung stelle sich dennoch schon jetzt auf den Saisonstart ein.

Seit dem 15. Januar laufe der Verkauf von Jahreskarten. „Da haben wir einen großen Erfolg zu vermelden“, berichtet Zindl. Rund 5.500 Jahreskarten seien bislang verkauft worden. Und das, obwohl diese nur bei Präsenzterminen zu erwerben waren. Die Eintrittspreise erhöhe die Gemeinde für die neue Badesaison nicht.

Auf Personalseite könnte es noch etwas besser aussehen. Dominik Zindl

Rathaus-Mitarbeiter

Ein Tagesticket für Erwachsene koste weiterhin vier Euro. Für Kinder, Jugendliche und Senioren würden 2,50 Euro fällig. Die reduzierte Abendtarife blieben ebenfalls bestehen. Mit den Vorbereitungen für die Badesaison ist Zindl weitestgehend zufrieden. „Auf Personalseite könnte es noch etwas besser aussehen“, sagt er.