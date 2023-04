Ja. Vieles ist Kopfsache. Niemand dreht nach 80 Kilometern noch voller Spaß und Leichtigkeit seine Runden. Da tut es schon mal weh. Man braucht eine gewisse Schmerztoleranz. Mentale Strategien helfen dabei, durchzuhalten. Mir hilft es zum Beispiel, mir kleine Ziele zu setzen. Immer nur die nächsten 100 Meter in den Blick zu nehmen, oder die nächsten drei Schritte. Auch die Gedanken an den Zieleinlauf oder an meine Familie motivieren mich. Ich stelle mir zum Beispiel oft vor, wie mein Enkel mich anfeuert: „Lauf, Opa, lauf.“ Meine Familie steht am Samstag gegen Ende des Rennens hoffentlich wieder an der Strecke. Das gibt Rückenwind.