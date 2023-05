Autofahrer müssen sich auf der B3 zwischen Ubstadt-Weiher und Bruchsal in den nächsten Monaten auf einige Behinderungen einstellen: Stück für Stück wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Vorbereitungen dafür beginnen bereits am Freitag, 19. Mai. Ab 22. Mai geht dann gar nichts mehr.

Bis voraussichtlich Anfang August, so das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Mitteilung, soll die Fahrbahn in vier Teilabschnitten saniert werden. Dafür wird die Fahrbahn der B3 zwischen Bruchsal und Ubstadt-Weiher jeweils voll gesperrt. Rund 2,7 Millionen Euro investiert das Regierungspräsidium in die Sanierung des 2,8 Kilometer langen Straßenabschnitts.

Querungshilfe für Radfahrer bei Ubstadt

Dabei soll auch die Situation für Radfahrer verbessert werden. Unter anderem wird am Ortseingang von Ubstadt eine neue Querungshilfe gebaut.

Im ersten Bauabschnitt, der vom 22. bis 26. Mai angesetzt ist, wird die Fahrbahndecke der B3 zwischen dem Ortsausgang Bruchsal und der Parkfläche vor dem dortigen Weingut erneuert. Die Sanierung des ersten Abschnitts beginnt voraussichtlich am 22. Mai, die Einrichtung der Verkehrssicherung erfolgt bereits vom 19. bis 21. Mai.

Umleitung über die B35a

Die Umleitung während des ersten Bauabschnittes verläuft in Bruchsal ab der Forster Straße über die K3526 und von dort auf die B35a. Im Bereich des Knotens B35a/K 3526 werden zusätzliche Ampeln eingerichtet. Der erste Abschnitt wird voraussichtlich am 26. Mai abgeschlossen.

Der zweite Bauabschnitt umfasst die Fahrbahndecke ab der Parkfläche über dem Knoten B 35a/B 3 bis zur Zufahrt zur Mülldeponie Bruchsal. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am 30. Mai. Die Zufahrt zur Mülldeponie ist ab diesem Zeitpunkt nur noch über Ubstadt möglich.

Zweiter Bauabschnitt läuft bis 23. Juni

Die Umleitung verläuft ab Bruchsal über die K3526 und von dort auf die B35a, weiter auf die K3575 Richtung Weiher und die K3523 Richtung Ubstadt. Mit Beginn des zweiten Abschnitts werden von der Gemeinde Ubstadt zusätzlich Kanalarbeiten beim Kreisverkehr ausgeführt. Hierfür wird die südliche Ausfahrt aus dem Kreisverkehr voll gesperrt.

Zur Verkehrsführung wird eine Ampel eingerichtet und der Verkehr entgegen der üblichen Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr gelenkt. Die Zufahrt zum Wohngebiet Hochstattweg in Ubstadt, sowie zur Mülldeponie, ist in diesem Zeitraum nur über den Kreisverkehr möglich. Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt werden voraussichtlich am 23. Juni abgeschlossen.

Im dritten Bauabschnitt wird die B3 zwischen der Mülldeponie und der Tankstelle in Ubstadt saniert und eine Querungshilfe für Fußgänger- und Radfahrer gebaut. Im vierten Abschnitt wird die Fahrbahndecke ab der Tankstelle bis zum Kreisverkehr in Ubstadt erneuert. Wann das genau sein wird, will das Regierungspräsidium Karlsruhe rechtzeitig bekannt geben.