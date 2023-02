Ein Jahr Ukraine-Krieg

„Wir müssen doch weiterleben“: Eine ukrainische Familie hat in Heidelsheim ein neues Leben begonnen

Der Ukraine-Krieg dauert jetzt schon ein Jahr. Am Anfang dachte Familie Turchyn noch, sie könnte bald zurück. Heute ahnt sie: Ihr neues Leben ist hier, in der Fremde, in Heidelsheim.