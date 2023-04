Unbekannte treten und schlagen 16-Jährigen in Bruchsal

In der Bahnunterführung bei der Haltestelle Gewerbliches Bildungszentrum haben drei unbekannte Täter auf einen 16-Jährigen eingeprügelt. Danach flüchteten sie in Richtung eines Parkplatzes.

Drei unbekannte Täter haben am Montagmittag in einer Bahnunterführung in Bruchsal einen 16-Jährigen geschlagen und getreten. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche gegen 13.30 Uhr allein auf dem Weg von der Balthasar-Neumann-Schule zur Bahnhaltestelle Gewerbliches Bildungszentrum.

In der Bahnunterführung wurde er offenbar zunächst von hinten festgehalten und dann von drei unbekannten jungen Männern mehrfach geschlagen und getreten. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat in der Richtung des Parkplatzes der Bahnhaltestelle, so die Polizei.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Der erste mutmaßliche Täter hatte nach Angaben der Polizei eine breite beziehungsweise sportliche Statur, er war schwarz gekleidet und trug weiße Schuhe. Der zweite Verdächtige hatte eine dünne Statur und trug einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Nike. Der dritte Flüchtige trug eine Jacke mit einem gelben Logo an einem Ärmel. Alle drei Tatverdächtigen waren ungefähr 180 cm groß und trugen während der Tat schwarze Schals, mit denen sie ihr Gesicht verdeckten.

Polizei sucht Zeugen (0 72 51) 72 60