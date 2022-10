Untergrombach: Brandstiftung in Holzschuppen zerstört Festzelte und Elektrogeräte

Ein Brand auf einem Vereinsgelände in Untergrombach führte am Sonntagabend zu einem Schaden von 8.500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Brandstifter haben am Sonntagabend auf einem Vereinsgelände in der Joß-Fritz-Straße in Untergrombach einen Holzschuppen angezündet. Die Flammen zerstörten Festzelte und Elektrogeräte im Wert von etwa 8.500 Euro. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf die angrenzenden Garagen überschlägt.

Hinweise, die der Polizei bei der Klärung der Ursache des Brandes helfen könnten, können unter (07 21) 6 66 55 55 abgegeben werden.