Schulung wird Ernstfall

Flugzeugabsturz in Bruchsal: Dank Feuerwehr-Fortbildung kein Flammeninferno?

Der Absturz einer Kleinmaschine in Bruchsal hätte womöglich noch deutlich schlimmere Folgen haben können. Feuerwehrleute waren bei dem Unglück am Samstag auf dem Gelände eines Baumarktes umgehend präsent – und konnten so eine denkbare Entflammung des Flugbenzins verhindern. Grund für das rasche Eingreifen: Fortbildungsmaßnahmen.