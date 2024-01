Vortrag in Waghäusel: Vorsorgevollmacht bereitet auf den Ernstfall vor

Der Pflegestützpunkt Landkreis Karlsruhe, Standort Waghäusel, lädt am Montag, 22. Januar, ab 17 Uhr zu einem Vortrag mit Petra Schaab zum Thema Vorsorgevollmacht ein. Der Vortrag findet im Katholischen Pfarrzentrum Wiesental in der Schanzenstr. 1c statt. Um eine Anmeldung wird gebeten unter (07 21) 93 67 14 10 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt.waghaeusel@landratsamt-karlsruhe.de