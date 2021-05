Banküberfall in Waghäusel-Wiesental: Polizei fahndet mit Großaufgebot

Viele Polizeiautos, ein Hubschrauber, Kontrollen der Straßen - in Wiesental soll es am späten Freitagvormittag einen Banküberfall auf die Volksbank gegeben haben. Nun läuft die Suche nach dem oder den Tätern auf Hochtouren.

Großes Polizeiaufkommen in der Region: In Waghäusel-Wiesental in der Philippsburger Straße soll es am späten Vormittag einen Banküberfall gegeben haben. Nach ersten Informationen der Polizei sei nun eine große Fahndungsaktion nach den Tätern im Gange.

Auch im benachbarten Huttenheim waren die Ortsausgänge mit Polizeiautos abgesperrt. Zeugen beobachteten einen über dem Ort kreisenden Hubschrauber.

Die Zeugenbefragung läuft

Gegen 12.30 Uhr konnte die Polizei noch keine näheren Informationen zur Tat geben. Es handelt sich wohl um die Wiesentaler Volksbank-Filiale. Die Fahndung mit einem großen Personalaufwand dauert an. Es seien Notrufe eingegangen, Zeugenbefragungen laufen, hieß es auf BNN-Anfrage.

(Dieser Artikel wird aktualisiert)