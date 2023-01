Der Vogelschutzverein Kirrlach als Betreiber des Vogelparks in dem Waghäuseler Stadtteil meldet einen vermeintlichen Giftanschlag auf Haustiere. In der Nähe der Anlage wurden wohl Giftköder ausgelegt. Eine Katze ist am Wochenende verendet.

Auf dem Spielplatz vor dem Park lag das tote Tier. Das berichtete Ellen Fessler, Schriftführerin des Vereins den BNN. Nach einer toxikologischen Untersuchung sei Gift als Ursache festgestellt worden. Die Katze war zuvor gesund und hatte auch keine äußeren Verletzungen aufzuweisen.

Edith Langenstein hat die tote Katze untersuchen lassen. Dabei habe sich der Verdacht sogleich bestätigt, dass die verendete Katze vergiftet worden ist. Das Mittel wurde über einen Fleischköder verabreicht.

Warnung an Hundebesitzer

Es besteht die Vermutung, dass die Köder zunächst für Hunde ausgelegt wurden, dass aber der Tod anderer Tiere in Kauf genommen wird. Inzwischen wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Polizeirevier Philippsburg bestätige, dass der Polizeiposten Bruhrain in Waghäusel die Bearbeitung übernommen hat. Für Hinweise gebe es eine Belohnung, erklärte der Vogelschutzverein. Er bittet darum, im Umfeld des Vogelparks auf die mitgeführten Hunde besonders aufzupassen.

Die umfangreiche Anlage liegt etwas außerhalb von Kirrlach in Richtung Kronau. Um bis zu 200 Tiere und 40 Tierarten kümmern sich die Vereinsaktivisten.