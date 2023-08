Deutschlands erste Fachbauleiterin kommt aus Waghäusel

Waghäusel (klu). Deutschlands erste IHK-zertifizierte Fachbauleiterin und Obermonteurin für PV-Anlagen kommt aus Waghäusel. Mit Claudia Waßner vom Photovoltaik-Dienstleister Wirsol Roof Solution hat vor der Prüfungskommission der Industrie- und Handelskammer in Mannheim bundesweit erstmals eine Frau diese berufliche Qualifikation mit Erfolg abgelegt. Zusammen mit drei weiteren Mitarbeitern des Waghäuseler Unternehmens, das vor über 20 Jahren als Pionier in der PV-Branche begonnen und mittlerweile weltweit mehr als 16.000 Photovoltaikanlagen gebaut hat.

Seit 13 Monaten bei Wirsol

Der Abschlussprüfung in Mannheim sind beim Institut Perspektive Handwerk in Speyer zwei jeweils fünftägige Präsenzblöcke sowie ein Online-Lehrgang vorausgegangen. Claudia Waßner, die in Mannheim aufgewachsen ist und vor dreieinhalb Jahren ihren Wohnsitz nach Kirrlach verlegt hat, arbeitet seit 13 Monaten bei Wirsol Roof Solutions. Ausgebildet zur Prozessleiter-Elektronikerin wurde sie beim Energie- und Automatisierungstechnikkonzern ABB. Zuletzt war sie bei einer Firma für Sicherheitstechnik speziell für Industrieanlagen beschäftigt.

Den Wechsel zu Wirsol hat die 45-Jährige nicht bereut. „Ich wurde hier sehr gut aufgenommen“, lobt sie das kollegiale Arbeitsklima in der Kirrlacher Zentrale. Die staatlich geprüfte Technikerin ist bei Wirsol Projektleiterin für die Elektroplanung und begleitet den Bau von PV-Anlagen von Beginn bis zur Kundenübernahme. Ihre abwechslungsreiche Tätigkeit teilt sich auf in Büroarbeit sowie hin und wieder auch vor Ort auf der Baustelle.

Wir legen großen Wert auf gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Johannes Groß

Geschäftsführer Wirsol Roof Solutions

„Wir legen großen Wert auf gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und investieren daher regelmäßig in die Fortbildung und Qualifizierung“, bestätigt Johannes Groß. Der Geschäftsführer von Wirsol Roof Solutions, einer Marke der Wirsol Aufdach GmbH, erhofft sich durch den erfolgreichen Abschluss von Claudia Waßner noch mehr Frauen in dem Solateur-Beruf.

Projekte aus einer Hand inklusive Montage

Dafür hat das Waghäuseler Unternehmen mit dem im Philippsburger Industriepark ansässigen firmeneigenen Solateur-Camp Rhein-Neckar ein deutschlandweit einzigartiges Schulungszentrum für angehende Monteure von Photovoltaikanlagen geschaffen. „Wir wollen einschließlich der Montage Projekte aus einer Hand anbieten“, verrät Johannes Groß und ergänzt: „Durch die Ausbildung eigener Fachkräfte können PV-Anlagen schneller und besser umgesetzt werden, wodurch Kunden zufriedengestellt werden und die Energiewende vorangetrieben wird“.

Drei Kollegen mit gleicher Qualifikation

Gerade in Zeiten des viel beschriebenen Fachkräftemangels ist dies eine zukunftsorientierte Maßnahme. Von dieser fortschrittlichen Firmenphilosophie profitierten auch Claudia Waßner und ihre drei männlichen Kollegen. Neben einem erfüllten Berufsleben kann Deutschlands erste Fachbauleiterin und Obermonteurin für PV-Anlagen auch ihren Hobbys nachkommen. Dazu zählt sie Motorradfahren, Freunde treffen sowie die ausgleichende Arbeit im eigenen Garten.