Erzbischof Georg Gänswein kommt in die Region. Der frühere Privatsekretär des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. wird am 1. Oktober eine Messe in der Wallfahrtskirche Waghäusel halten. Das teilte die Kirche am Mittwoch mit.

In einem Newsletter weist das Kloster auf kommende Veranstaltungen hin. Darin enthalten ist auch eine Einladung zum Pontifikalamt mit Gänswein am Sonntag, 1. Oktober um 15 Uhr in der Wallfahrtskirche in Waghäusel. Gänswein hat in jüngster Zeit mehrere Wallfahrtsorte, unter anderem Maria Vesperbild in Bayern, besucht.

Nach einer Absprache mit dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger wird er im Erzbistum künftig etwa Firmungen spenden sowie regelmäßig Gottesdienst im Freiburger Münster halten. Gänswein übernimmt aber kein offizielles Amt in der Erzdiözese.

Erzbischof Georg Gänswein ist zurück im Heimatbistum Freiburg

Der Kurienerzbischof war jahrelang Privatsekretär des verstorbenen Papstes Benedikt im Vatikan. Papst Franziskus hat ihn ohne Aufgabe und offizielles Amt in sein ursprüngliches Heimatbistum Freiburg zurückgeschickt. Gänswein (67) stammt aus der Nähe von Waldshut.

Seit der ersten Juli-Woche lebt er im Priesterseminar in Freiburg, unweit des dortigen Münsters. Er sei jetzt quasi auf Arbeitssuche, hatte er im Juli gesagt.

Gänswein vertritt konservative Ansichten und steht wie der verstorbene Papst Benedikt für den eher traditionalistischen Teil der katholischen Kirche.

Kloster Waghäusel hat eine lange und bewegte Geschichte

Das Kloster Waghäusel hat eine lange und bewegte Geschichte. Der erste Klosterbau stammt aus dem Jahr 1639. Die Wallfahrtskirche trägt den Namen „Mutter mit dem gütigen Herzen“, diesen Namen hat sie im Laufe der Jahrhunderte von Wallfahrern erhalten. Neben der Kirche befindet sich ein Kloster der „Brüder vom Gemeinsamen Leben“.

Sie betreuen nach eigenen Angaben seit 1999 die Wallfahrt und sind mit der Seelsorge an der Wallfahrtsstätte und in Waghäusel beauftragt. Dort leben zurzeit fünf Pater. Die „Brüder vom Gemeinsamen Leben“ gehören zur Ordensgemeinschaft der sogenannten Augustiner-Chorherren mit Sitz in Maria Bronnen bei Waldshut im Südschwarzwald.

Neben Kirche und Kloster soll in nächster Zeit in Waghäusel ein „Haus der christlichen Nächstenliebe“ entstehen mit einer christlichen Lebensgemeinschaft über Generationsgrenzen hinweg. Für diesen Herbst 2023 ist dafür der Baubeginn vorgesehen.