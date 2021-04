Kriminalpolizei bittet nach Farbanschlägen in Waghäusel-Kirrlach um Mithilfe

Unbekannte haben in Waghäusel-Kirrlach seit 2019 mehrfach mit Ölfarbe gefüllte Kondome an ein Haus geworfen. Die letzte Tat im März diesen Jahres konnte eine Kamera aufzeichnen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach mehreren Farbbeutelanschlägen auf ein Wohnhaus in Waghäusel-Kirrlach sucht die Polizei nun Zeugen oder Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Beamten mitteilen, warfen seit Mai 2019 unbekannte Täter in wechselnder Besetzung insgesamt fünf Mal mit Ölfarbe gefüllte Kondome über das Hoftor in Richtung des Hauses. Dabei entstand laut Angaben jeweils ein hoher Sachschaden.

Zuletzt erfolgte ein Anschlag am 9. März diesen Jahres, den eine Kamera aufzeichnen konnte. Darauf ist laut Polizeiangaben eine jüngere männliche Person mit einem Kapuzenpulli zu erkennen. Möglicherweise steht mit der Tat ein Sportcoupé in Verbindung, welches laut Aufnahme kurz vor der Tat am Haus vorbei fuhr. Dabei handelte es sich vermutlich um einen Renault Laguna Coupé.

Um herauszufinden ob das Fahrzeug eine Rolle für die Ermittlungen spielt, bittet die Polizei nun mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich die Aufnahmen der Tat anzuschauen. Wer sachdienliche Angaben zu den gezeigten Personen oder zu dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.