In den USA ist vieles anders und alles etwas größer – diese Erfahrung hat die 18-jährige Leonie Machauer aus Rheinsheim in den vergangenen neun Monaten gemacht.

Mitte August 2020 war die talentierte Fußballspielerin des SSV Waghäusel zu einem vierjährigen Fußball-Stipendium an der Louisiana Tech University nach Ruston in die USA geflogen. Seit Ende Mai verbringt sie ihre Semesterferien zu Hause, ehe es im August wieder zurück in die Staaten gehen wird. Dort spielt sie mit ihrer Uni-Auswahl in der höchsten Liga.

„Weil wir wegen Corona zu einem Auswärtsspiel nicht fliegen konnten, mussten wir einmal eine zwölfstündige Busfahrt auf uns nehmen“, beschreibt der Teenager die Weitläufigkeit des Landes. „Bei den Begegnungen auf fremden Plätzen sind wir mit Anreise, Spiel und Heimfahrt immer drei Tage unterwegs“, ergänzt die fußballbegeisterte Studentin der Betriebswirtschaftslehre.