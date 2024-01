Aufatmen in Waghäusel-Wiesental: Postfiliale öffnet wieder zum 2. Februar

Die Postfiliale in Wiesental war nach kurzer Zeit schon wieder geschlossen. Nun gibt es neue Betreiber. Sie starten am 2. Februar und erweitern das Angebot.

Post auf, Post zu, Post auf, Post zu. Und jetzt Post wieder auf. Trotz dieses Hin und Her innerhalb kurzer Zeit freuen sich die Wiesentaler, dass sie in der Ortsmitte bleiben können, wenn sie Briefmarken kaufen, Einschreiben veranlassen oder Päckchen abgeben wollen. Derzeit ist die Tür noch verschlossen.

Nachdem sich im November eine erneute Schließung abgezeichnet hatte, herrschten Unruhe und Unmut in der Bevölkerung. Auf eine sofortige Anfrage beim Pressesprecher der DHL Group/Regionale Kommunikation Süd, Marc Mombauer, kam eine Erklärung: „Unsere Filialpartner in Wiesental hat leider zum 30. Dezember 2023 gekündigt. Da seit geraumer Zeit eine Großbaustelle vor der Filiale eingerichtet wurde, sind nur noch wenige Kunden gekommen.

Es wird auf jeden Fall weiterhin eine Filiale in Waghäusel-Wiesental geben. Unsere Vertriebsleitung ist auf der Suche nach einer neuen Filiallösung.“ Soweit die Stellungnahme aus Stuttgart. Zwar liegt die Postfiliale nicht innerhalb der Baustelle in der Mannheimer Straße, aber die Umleitung führte über den Unteren und Oberen Hagweg, was Auswirkungen auf den Betrieb der Poststelle zeigte.

Menschen in Wiesental sind erleichtert

Die Postkunden äußern sich jetzt erleichtert, dass sie nicht mehr nach Kirrlach, Oberhausen oder zum „Globus“ fahren müssen. Immer wieder suchten auch Menschen mit Beeinträchtigungen, etwa mit Rollator oder Rollstuhl, die Räumlichkeiten auf. Jetzt steht eine Lösung unmittelbar bevor.

Es haben sich die frühere Angestellte Jessica Sachmann, Enkelin des ehemaligen KSV-Präsidenten Hermann Breunig, und ihr Lebenspartner Salik Asik als neue Postpartner gemeldet und die freudige Nachricht in den Sozialen Medien verkündet: „Ab 2. Februar übernehmen mein Partner und ich die Postfiliale. Leider ging es auch vertraglichen Gründen nicht vorher. Leider wurde auch von den Vorbesitzern diesbezüglich nichts an die Tür gehängt, somit konnten wir dies erst bei Schlüsselübergabe tun. Wir freuen uns trotzdem darauf, wenn ihr wieder alle fleißig auf der Matte steht.“

Ein früherer Start der Postfiliale war nicht möglich

Die Filiale biete künftig mehr als nur einen reinen Postservice, ist bei einem Vor-Ort-Termin zu erfahren. So gibt es eine Lotto-Annahmestelle, ein Kioskbereich mit Getränken und Süßigkeiten, allerlei Bioprodukte vom Trauth-Hof. Auch sind türkische Spezialitäten, Wurst und Käse, zu haben.

Auf großes Interesse stößt die Regalvermietung mit Präsentationen von verschiedensten Produkten, etwa Bastelsachen. Darüber hinaus ist an ein Büchertauschregal gedacht.

Vor über 150 Jahren war noch keine Postfiliale notwendig. An der heutigen Poststraße, Teil der Postroute zwischen Bruchsal und Speyer, nahm der „Postagent“ die Postsendungen aus der Postkutsche entgegen und verteilte sie im Ort.