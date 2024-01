„Für sie war es klar, für mich war es nicht klar.“ Murat Özcan, der Mann an Sallys Seite, erklärt, wie es zum Ehe-Aus im Back-Imperium kam.

16 Jahre lang galten sie als Traumpaar. Kurz vor Weihnachten war Schluss. Da verkündete die mittlerweile zum extrem erfolgreichen Youtube-Star gereifte Sally aus Waghäusel ihr Ehe-Aus.

Sally, Saliha Özcan, und ihr Mann Murat waren nicht nur ein Power-Pärchen mit zwei Töchtern. Sie haben sich in Waghäusel in den vergangenen Jahren auch ein Back-Imperium mit über 100 Mitarbeitern geschaffen.

Sally war dabei der Star vor der Kamera. Murat meist der Manager im Hintergrund. Das Ehe-Aus kam für viele Menschen völlig überraschend. Nun äußert sich erstmals Murat Özcan im Fernsehen über die Hintergründe.

Im SWR-Nachtcafé geht es um den Aufbruch in ein neues Leben

Am Freitag wird er im Nachtcafé im SWR-Fernsehen sprechen. Das bezeichnende Thema der Sendung mit Talkmaster Michael Steinbrecher: „Aufbruch in ein neues Leben.“

Um 22 Uhr wird die bereits am Mittwoch aufgezeichnete Sendung ausgestrahlt und ist dann auch in der SWR-Mediathek abrufbar. Steinbrecher will von seinen Gästen wissen: „Wie gelingt der Neubeginn?“. Es ist übrigens die erste Sendung aus Mainz. Bisher kam das Nachtcafé immer aus Baden-Baden.

Zurück zu Murat. Gespannt warten die Fans der beiden auf Statements zur Trennung und Aussagen, wie es jetzt weitergeht in Sallys Waghäuseler Welt. Vielleicht gibt es die ersten Antworten bereits an diesem Freitag ab 22 Uhr.

Wir hatten auch vorher schon Probleme, aber ich habe die Probleme nie gesehen Murat Özcan

Sallys Noch-Ehemann

Offen räumt Murat im Nachtcafé jedenfalls ein: „Wir hatten auch vorher schon Probleme, aber ich habe die Probleme nie gesehen. Für mich war das normal, und ich kann es mir heute noch immer nicht richtig erklären.“ Laut Vorabmitteilung des SWR spricht er von einer Traumbeziehung mit Sally.

Die beiden Töchter stehen im Mittelpunkt

Oft hatten sich die beiden gemeinsam gezeigt, vor der Kamera, im Podcast. Gerne auch mit ihren beiden Töchtern. Die stehen für Murat jetzt offenbar im Mittelpunkt.

Zu einem Rosenkrieg um die Kinder will er es augenscheinlich nicht kommen lassen. „Wir können über alles diskutieren und streiten, aber niemals über die Kinder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine bessere Mutter gibt als sie“, bekundet er laut SWR unter Tränen.

Für ihre Heimat Waghäusel hatten Sally und Murat große Pläne

Für Murat, so hatte er bereits auf Instagram bekundet, kam die Trennung überraschend. „Wenn man sich trennt, leidet ein Herz immer mehr als das andere. Ich habe gedacht, vielleicht schaffen wir es noch. Aber wir hatten immer diesen Druck und gar keine Zeit zu reden. Sie hat’s dann einfach gemacht, und es war schlimm für mich.“

Eigentlich hatten die beiden große Pläne. In Waghäusel-Wiesental hatten sie sich ja bereits eine große Firmenzentrale namens „Sallycon-Valley“ aufgebaut. Ein großes Outlet sollte folgen. Insbesondere Murat Özcan trieb das Projekt zuletzt voran.

Aber auch für seine Frau lief die Karriere weiter gut. Im vergangenen Jahr trat sie bei RTL „Let’s Dance“ auf. Murat bekam seine eigene Handwerker-Sendung im SWR.

Per Instagram-Post hatte Sally Ende November das Ehe-Aus verkündet, offenbar ohne Absprache mit ihrem Mann. „Du bist im Auto und kriegst das dann mit, da stehst du unter Schock und weißt: Es gibt keinen Weg zurück! Für sie war es klar, für mich war es nicht klar“, erklärt Murat im Nachtcafé.

„Ich habe gedacht, es läuft ein Netflix-Film und ich wache einfach wieder am Morgen auf, und sie liegt neben mir, und die Kinder laufen rum.“