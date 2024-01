Eine 18-Jährige ist am Sonntagabend mit der S9 von Waghäusel nach Mannheim gefahren und wurde von einem unbekannten Mann bedrängt.

Eine 18-Jährige wurde am späten Sonntagabend, 28. Januar, in der S9 Richtung Mannheim sexuell belästigt. Der unbekannte Mann verfolgte und bedrängte die Jugendliche während der Fahrt zwischen 20.50 Uhr und 21.25 Uhr, wie die Polizei mitteilte.

Die 18-Jährige forderte den Mann auf, sie in Ruhe zu lassen. Daraufhin fasst der Unbekannte der jungen Frau unvermittelt an deren Gesäß. Als die Jugendliche den Mann von sich weg stieß, kamen ihr zwei junge Reisende zur Hilfe.

Beim Halt in Mannheim verließ der Tatverdächtige den Zug in unbekannte Richtung. Die Geschädigte erstattete bei der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof Strafanzeige gegen den unbekannten Tatverdächtigen wegen sexueller Belästigung.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann hat einen nordafrikanischer Phänotyp, zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke mit einem weißen Schriftzug und führte einen dunklen Rucksack bei sich.

Personen, die Hinweise zum Täter machen können oder selbst durch eine Person, auf die genannte Beschreibung zutrifft, belästigt wurden, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer (07 21) 12 01 60 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.