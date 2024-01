68-Jähriger berührt 37-Jährige unsittlich in Sauna in Baden-Baden

In einem Thermalbad am Römerplatz in Baden-Baden hat ein 68-jähriger Mann eine 31 Jahre jüngere Frau sexuell belästigt. Ihn erwartet nun ein Verfahren.

Ein 68-jähriger Mann hat am Dienstagmittag eine 37-jährige Frau in einem Thermalbad am Römerplatz in Baden-Baden unsittlich berührt. Die Polizei teilte mit, dass der sexuelle Übergriff sich um 13.30 Uhr ereignete.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung.