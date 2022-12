Überfall auf Tierarztpraxis in Waghäusel - Unbekannte auch für Ladendiebstahl verantwortlich?

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag eine Tierarztpraxis in der Nördlichen Waldstraße in Waghäusel-Kirrlach ausgeraubt. Am selben Tag wurde noch ein Geschäft in einem Einkaufszentrum beklaut.

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 14.25 Uhr eine Tierarztpraxis in der Nördlichen Waldstraße in Waghäusel-Kirrlach überfallen. Das Duo raubte einem Angestellten einen geringen Bargeldbetrag und drohte ihm Schläge an. Anschließend flohen die Täter Richtung Bushaltestelle Waldpark.

Außerdem fielen zwei Männer am selben Tag gegen 14.40 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in Kirrlach auf. Sie flohen ebenfalls vom Tatort. Die Summe ihrer Beute ist unbekannt.

Die Polizei vermutet, dass in beiden Fällen dieselben Täter verantwortlich sind. Grund dafür seien übereinstimmende Personenbeschreibungen.

Täter gesucht

Die Männer seien zwischen 16 und 20 Jahre alt. Einer von ihnen trug seine Haare seitlich abrasiert und zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Er habe auch eine schwarze Jacke getragen. Der zweite Täter trug einen grauen Pullover und eine ärmellose, schwarze Jacke.

Die Polizei Bruchsal bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 51 ) 72 62 00 zu melden.